СМИ: в Кабуле разворачивают спецназ

В Кабуле разворачивают подразделения сил специального назначения страны для обеспечения безопасности столицы Афганистана. Об этом в Twitter сообщает телеканал AlArabiya.

Издание отмечает, что руководитель Министерства обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что вооруженные силы страны привержены защите Кабула.

В настоящее время талибы (организация запрещена в России) призывают президента Афганистана Ашрафа Гани и руководство страны к совместной работе и настаивают на смене власти «как можно скорее».

Накануне появились сообщения, что президент Афганистана может сдать власть в стране «в течение нескольких часов». Сейчас делегация радикального движения «Талибан» проводит переговоры в президентском дворце.

При этом, президент Афганистана Ашраф Гани еще не сложил полномочия президента Афганистана, консультации с политическими партиями продолжаются.

Сообщается, что в консультациях участвуют в том числе и представители талибов.

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