СМИ: Талибы* полностью окружили столицу Афганистана

Бойцы радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) к настоящему моменту полностью окружили город Кабул и входят на территорию аэропорта афганской столицы. Об этом сообщили в эфире телеканала AlArabiya.

В эфире отмечается, что талибы обещают, что все иностранцы, желающие покинуть Афганистан, смогут беспрепятственно это сделать через аэропорт Кабула. Однако те, кто пожелает остаться, должны будут зарегистрировать свое присутствие у представителей движения.

Ранее талибы захватили авиабазу Баграм в Афганистане, которую армия США передала правительственным войскам.

По данным новостного сайта Khabar Online, талибы захватили тюрьму, расположенную на авиабазе и выпустили оттуда всех заключенных.

Военнослужащие ВС США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу в июле, не предупредив об этом новое руководство военного объекта из афганских сил безопасности. Объект расположен вблизи одноименного населенного пункта Баграм, в провинции Парван в 47 км к северу от Кабула. База имеет собственную взлетно-посадочную полосу длиной 3 тыс. метров.

15 августа появились сообщения, что президент Афганистана сдаст власть «в течение нескольких часов». Сейчас делегация радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле.

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