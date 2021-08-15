СМИ: Талибан* захватил авиабазу Баграм в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили авиабазу Баграм в Афганистане, которую армия США передала правительственным войскам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

По данным новостного сайта Khabar Online, талибы захватили тюрьму, расположенную на авиабазе и выпустили оттуда всех заключенных.

Военнослужащие ВС США покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу в июле, не предупредив об этом новое руководство военного объекта из афганских сил безопасности. Объет расположен вблизи одноименного населенного пункта Баграм, в провинции Парван в 47 км к северу от Кабула. База имеет собственную взлетно-посадочную полосу длиной 3 тысячи метров.

15 августа появились сообщения, что президент Афганистана сдаст власть «в течение нескольких часов». Сейчас делегация радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле.

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Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.