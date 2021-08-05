СМИ: ракетные войска перестанут использовать «Тополь» в 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения России в 2024 году полностью прекратят эксплуатацию твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Разработчик «Тополя» — Московский институт теплотехники, входящий в госкорпорацию «Роскосмос». Там также создали «Ярс» и «Булаву».

«Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью», — рассказал источник агентства.

По данным СМИ, некоторые из списываемых ракет планируется передать на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт-1».

Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» журнал National Interest назвал одной из пяти лучших видов российского вооружения. Также издание выделило боевой танк Т-14 и тяжелый БМП Т-15 семейства «Армата», беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9», гиперзвуковая ракета «Кинжал» и комплекс С-400 «Триумф». Последний автор статьи посчитал лицом российского высококлассного военного экспорта.

В этом году должны также пройти испытания МБР «Сармат», которая нести до 16 боезарядов, способных доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира. Ожидается, что она заменит комплексы стационарного базирования Р-36М/Р-36М2 «Воевода».