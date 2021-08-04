Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании «Спутника V»

Министерство обороны России с самого начала принимало участие в разработке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в интервью газете «Комсомольская правда».

Министр напомнил, что непосредственно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента России Владимира Путина создали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе. По его словам, эти же военные имели отношение к созданию противокоронавирусного препарата.

«Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность», — сказал Шойгу.

Генерал армии рассказал, что в мае прошлого года президент был осведомлен об этих испытаниях, и спустя всего месяц были сформированы группы военных и гражданских добровольцев, которые участвовали в клинических испытаниях вакцины на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова.

Министр подчеркнул, что исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность препарата, благодаря чему в августе прошлого года он был зарегистрирован и после стал доступен для вакцинации военнослужащих и граждан страны.

По словам Шойгу, военные специалисты также причастны к разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что в Минобороны начали разработку жвачки-лекарства от коронавируса.