В Северодвинске пустили на воду атомную подлодку проекта 885М «Красноярск»

Атомная подлодка проекта 885М («Ясень-М») «Красноярск» была спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области, передает ТАСС.

Подлодка была выведена из эллинга на предприятии «Севмаш». Команду на вывод дал гендиректор завода Михаил Будниченко, после этого будущий командир судна капитан 2-го ранга Иван Артюшин по традиции разбил бутылку игристого вина о борт.

С успешным запуском корабелов и экипаж подводного крейсера поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Сегодня праздник, который войдет в историю ВМФ. Корабелы «Севмаша» подтвердили свой профессионализм. <...> На этот корабль сверстаны планы, подготовлен экипаж. Я уверен, что севмашевцы сдадут его в установленный срок», — сказал он.

В мае на предприятии «Севмаш» под руководством Евменова состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ АПК четвертого поколения «Казань» проекта 885М, вооруженного восемью 533-мм торпедными аппаратами в средней части лодки. Боекомплект судна составляет 30 торпед (в том числе самонаводящиеся телеуправляемые торпеды УСЭТ-80, крылатые ракеты большой дальности 3К10 «Гранат» или «Бирюза», ракеты ПЛРК «Водопад», мины, в перспективе — тепловые самонаводящиеся торпеды «Физик»).