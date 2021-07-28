Sputnik: в Баку неверно перевели заявление Турции «о планах создать тюркскую армию»

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии. Об этом сообщает агентство Sputnik Азербайджан.

В агентстве подчеркивают, что Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа.

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, спикер турецкого парламента заявил, что пока в рамках договоренностей проводятся азербайджано-турецкие военные учения.

«Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз – одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», — сказал Шентоп.

Ранее Азербайджан согласился на инициативу России объявить прекращение огня на границе с Арменией с 10.00 (09.00 по Мск).