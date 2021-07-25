В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге завершился пролетом морской авиации, который окрасил небо над Невой в цвета российского триколора, а также торжественным прохождением войск ВМФ, открытие которого провели курсанты Нахимовского военно-морского училища, сообщает ТАСС.

25 июля в России отмечается День ВМФ РФ — сегодня российскому флоту исполняется 325 лет. В этот праздник традиционно по стране проходят торжественные военно-морские парады.

Главный парад проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Президент Владимир Путин уже провел осмотр кораблей. Всего в нем приняли участие 54 корабля, в числе которых три иностранных фрегата — из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. В этом году в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией парад на Неве прошел без зрителей.

Ранее первый военно-морской парад на День ВМФ состоялся во Владивостоке, на главной базе Тихоокеанского флота России (ТОФ). Парад принимал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. На катере «Ураган» адмирал обошел парадный строй кораблей, поздравив военных моряков с праздником.