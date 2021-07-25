Путин принял участие в спуске на воду супертраулера «Механик Сизов» в Петербурге

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов» на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».

В мероприятии также приняли участие генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков и заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Перед спуском на воду была проведения церемония освящения судна.

«Механик Сизов» является третьим в серии супертраулеров новейшего поколения, которые строятся в рамках программы развития гражданского судостроения. Их заказчиком выступает «Русская рыбопромышленная компания».

25 июля в России отмечается День ВМФ РФ — сегодня российскому флоту исполняется 325 лет. В этот праздник традиционно по стране проходят торжественные военно-морские парады.

Главный парад проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Президент Владимир Путин уже провел осмотр кораблей. Всего в нем примут участие 54 корабля, в числе которых три иностранных фрегата — из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих.

В этом году в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией парад на Неве проходит без зрителей.