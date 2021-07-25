Силы Каспийской флотилии разыграли морской бой с «противником» в рамках дня ВМФ

В Дагестане прошел парад боевых кораблей Каспийской флотилии, приуроченный к празднованию Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны.

«Военнослужащие продемонстрировали розыгрыш боевых действий в море и на берегу. <...> Морские и береговые силы КФл отработали пресечение нарушения государственной границы, проделывание прохода в морском минном заграждении, морской бой с кораблями условного противника», — говорится в сообщении.

Также зрители смогли увидеть операцию по оказанию помощи судну, терпящему бедствие, высадку морского десанта и пролет авиации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на военно-морской парад в честь 325-летия российского флота.

Главный военно-морской парад проходит 25 июля в Санкт-Петербурге. В этом году в нем примут участие 54 корабля, 48 воздушных судов и 4 тыс. военнослужащих.