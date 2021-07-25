Путин поздравил личный состав экипажей с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей военно-морского парада. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парадная линия из боевых кораблей выстроилась в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

«Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — поприветствовал глава государства личный состав.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Кронштадт на Главный военно-морской парад.

Главный военно-морской парад проходит 25 июля в Санкт-Петербурге. В этом году в нем задействованы 54 корабля, 48 воздушных судов и 4 тысяч военнослужащих.