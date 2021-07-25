Путин прибыл в Кронштадт на Главный военно-морской парад

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на военно-морской парад в честь 325-летия российского флота. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главный военно-морской парад состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. В этом году в нем примут участие 54 корабля, 48 воздушных судов и 4 тысяч военнослужащих.

Мимо Кронштадта пройдет строй из 16 кораблей, замкнут строй иностранные участники парада: три военных корабля Индии, Ирана и Пакистана. Также будут показаны дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», атомные подлодки «Вепрь» и «Орел» и новейший стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир».

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в церемонии спуска супертраулера в день ВМФ.