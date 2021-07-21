Военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, главного государственного санитарного врача по городу Наталию Башкетову.

«Доступ на парад будет ограничен», — сказала она в видеообращении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетит парад Военно-морского флота.

До этого первая сводная тренировка парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге и Кронштадте.

Главный военно-морской парад будет посвящен 325-летию российского флота. В этот день мероприятия начнутся с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. Затем командование флота и руководство города возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова.