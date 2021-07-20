СБУ выступила с заявлением после неявки Шойгу по повестке

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для «вручения письменного подозрения». Об этом он сообщил изданию «Страна».

«Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения», — сказал он.

По его словам, публикация повестки на официальном сайте была процессуальным шагом, необходимым для привлечения подозреваемого к ответственности.

Ранее Служба безопасности Украины вызвала Шойгу, а также российского бизнесмена Константина Малофеева в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий из-за «создания непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».

Это не первый случай, когда СБУ пытается вызвать россиян на следственные мероприятия. Так, в августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и еще 17 других высокопоставленных россиян. Тогда киевские власти обвиняли их в преступлениях «против основ нацбезопасности Украины».