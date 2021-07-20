Пушков дал совет Пентагону после испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Сенатор порекомендовал Вашингтону переадресовать вопрос о причинах создания Россией новейших вооружений самим себе.

«Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны...Кирби об всем этом в курсе?» — написал Пушков.

Заявление представителя американского оборонного ведомства прозвучалj на фоне того, как российский фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные испытания по стрельбе гиперзвуковым «Цирконом» по наземной цели. Ракета успешно поразила цель на расстоянии 350 км в Баренцевом море.