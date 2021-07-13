На дне Балтийского моря найдена подлодка времен Великой Отечественной войны

Международная экспедиция обнаружила на дне Балтийского моря погибшую в 1944 году советскую подводную лодку М-96, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на участника экспедиции Константина Богданова.

«В период 10-13 июля разведывательно-водолазная команда совместно с эстонской поисковой командой Maxstar Expedition при поддержке «Cевмаша», Фонда президентских грантов и «Транснефти» провела экспедицию, в результате которой была обнаружена подводная лодка М-96», — рассказал Богданов.

Первым командиром лодки был Александр Маринеско. М-96 воевала на Балтике с 1941 года и участвовала во всех кампаниях Балтфлота, в том числе в походе на Ладожское озеро.

В свой седьмой и последний боевой поход М-96 вышла 7 сентября 1944 под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова. Лодка должна была преодолеть немецкое минное заграждение «Зееигель» и вести разведку в Нарвском заливе. Уйдя в море, М-96 больше не выходила на связь и все эти годы считалась пропавшей без вести.

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