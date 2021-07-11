СМИ: США опасаются поражения в следующей войне

Вооруженные силы США не смогут одновременно вести боевые действия с равным по силе противников и защищать свои территории. Об этом в статье для издания DefenseNews пишет Марк Ганзигер.

По его мнению, подобная ситуация сложилась из-за проводимой Вашингтоном на протяжении последних 20 лет политики по сокращению численности ВС США. Соединенные Штаты не смогут сражаться даже с одним равноценным противником, как например Россия или Китай, считает Ганзигер. США, как указал он, не хватит сил, чтобы предотвратить захват Китаем Тайваня или Россией Прибалтики.

Эксперт отмечает, что слабость американских военных Пентагон пытается прикрыть громкими фразами про то, что качество превышает количество. Это, по мнению Ганзигера, только ослабляет американскую армию и не способствует ее модернизации.

Ранее военный эксперт Роберт Фарли раскрыл стратегию США в случае одновременной войны с Россией и Китаем.