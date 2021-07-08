Опубликованы архивные документы о готовящихся ударах Англии и Франции по СССР

Англия и Франция активно готовились к нанесению совместного удара по СССР в 1939-1940 годы. Об этом свидетельствуют документы, впервые обнародованные в ходе выставки «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941», сообщает РИА «Новости».

Целью англичан и французов были бакинские нефтепромыслы. Для этого они сосредотачивали на Ближнем Востоке многотысячные войска, а Париж намеревался использовать возможности российских эмигрантов среди видных кавказских горцев для диверсий в советском Закавказье.

Открытие выставки состоялось в Москве в среду, 7 июля, в Выставочном зале федеральных архивов. На ней представлены исторические документы, которые находились на хранении в российских федеральных архивах, в белорусских государственных архивах, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны и Службы внешней разведки России. Экспозиция насчитывает более 300 исторических источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Проект организован при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее Российское историческое общество (РИО) в ходе своего собрания в Москве обнародовало уникальные документы Генштаба Красной армии времен весны 1941 года, которые опровергают мифы о том, что Советский Союз намеревался напасть на гитлеровскую Германию, и доказывают, что СССР готовился отвечать на вторжение вермахта.