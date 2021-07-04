Военный рассказал об отступлении корабля США при инциденте с эсминцем Defender

Во время инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море недалеко от места событий находился корабль США, который ушел после требования российских военных отступить от границ страны. Об этом сообщает «Апостроф».

По словам капитана 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха, американскому кораблю, скорее всего, поступил соответствующий приказ.

«Я не верю, что это случайность. Я не верю, что капитан американского корабля струсил, не может этого быть, это был приказ уйти», – сказал он.

23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» с россиянами заявил, что нарушение российской границы британским эсминцем было очевидной провокацией, в которой участвовала как британская, так и американская сторона.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в свою очередь, отметил, что корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом.