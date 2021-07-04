В Госдуме отреагировали на сравнение российской армии с «Запорожцем»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии для РИА «Новости» назвал безграмотным сравнение российской армии с автомобилем «Запорожец».

«Во-первых, автомобиль «Запорожец» никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus. <...> Во-вторых, Вооруженные силы России сегодня — это настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как армия НАТО — напыщенность и исключительно служба за деньги», — сказал Шеремет.

По словам депутата, еще одно различие между армиями состоит в том, что НАТО представляет собой агрессивный альянс, в то время как Россия несет миссию защиты своих территорий и миротворчества.

Накануне капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинским СМИ заявил, что сравнивать военные силы России и НАТО — это все равно, что сравнивать «Запорожец» и Tesla.

«Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина», — заявил в этой связи Шеремет.

Ранее военный эксперт Роберт Фарли заявил о том, что США не смогут вести две войны с Москвой и Пекином одновременно.