Эксперт раскрыл стратегию США в случае одновременной войны с Россией и Китаем

США не смогут вести две войны с Москвой и Пекином одновременно. Соответствующее заявление в статье для портала 19FortyFive сделал военный эксперт Роберт Фарли.

По словам специалиста, центральным местом боевых действий в случае конфликта с Китаем станет Тихий океан. Именно здесь США будут вынуждены задействовать все свои военно-морские силы, так как союзники США не заинтересованы в ведении боевых действий в этом регионе и предпочтут остаться в стороне.

Вместе с тем Фарли отметил, что условная война с Россией произойдет на территории Европы и в таком случае сухопутные войска США смогут рассчитывать на помощь со стороны своих европейских союзников по НАТО.

В материале эксперта также отмечается, что американские ВВС будут вынуждены воевать на обоих театрах боевых действий.

По мнению Фарли, США не смогут продержаться долго, воюя на два фронта с мировыми державами, однако ядерный арсенал Соединенных Штатов позволит удержать противников от применения атомного оружия.

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