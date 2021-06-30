В НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с эсминцем

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время визита в Тбилиси заявил, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Об этом он рассказал грузинскому Первому каналу.

«У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — сказал он.

Аппатурай подчеркнул, что российской стороне необходимо понять, что союзники НАТО в данном вопросе не отступят.

«Как я знаю, Defender потом прибыл в Грузию. Так что это совместное обязательство союзников обеспечить безопасность Черного моря и преданность этим принципам, что важно для этого региона», — отметил спецпредставитель генсека НАТО.

Кроме того, он обвинил Россию в якобы «продолжении дестабилизации региона».

По его словам, одним из вопросов, который он намерен обсудить в Грузии касательно безопасности Черного моря — углубление сотрудничества НАТО и Грузии.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» с россиянами заявил, что нарушение российской границы британским эсминцем было очевидной провокацией, в которой участвовала как британская, так и американская сторона.

23 июня Британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».