Блинкен назвал один из результатов конструктивных бесед с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможности для более продуктивной работы в сфере контроля над вооружениями стали одним из результатов состоявшегося в Женеве саммита Россия — США. Об этом он рассказал в интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации Rai.

«Думаю, что стало результатом этой встречи, так это некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например по стратегической стабильности, контролю над вооружениями», — сказал он.

Также Блинкен добавил, что власти Соединенных Штатов ждут практических результатов от конструктивных бесед с российской стороной на тему борьбы с киберпреступниками.

«Мы хотим убедиться, что ясно, что ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках (с применением вирусов-вымогателей — прим. ред)», — отметил он.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне видят возможность сотрудничества с Россией по вопросам кибербезопасности.

16 июня во время саммита в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.