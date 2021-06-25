Шойгу рассказал, сколько современной боевой техники в ВС России будет к концу года

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами, а доля современной боевой техники в ВС России составит 71,6% к концу года. Об этом он сообщил на заседании коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

«На данный момент показатель размещения гособоронзаказа выше прошлогоднего и составляет 95%», — сказал он.

Ранее Шойгу отметил, что в последнее время космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство.

По словам главы Минобороны РФ, в составе вооруженных сил ряда стран появляются космические и киберкомандования, главной задачей которых «является не оборона, а планирование и проведение наступательных операций в соответствующих сферах». Также он подчеркнул, что в настоящее время в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций.

До этого президент России Владимир Путин на соответствующей конференции отметил, что «риски расползания оружия массового уничтожения вызывают серьезное беспокойство».