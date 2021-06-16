Израиль нанес авиаудары по ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает РИА «Новости».

Авиаудары были нанесены по целям, расположенным в районе города Газа и в городе Хан-Юнис, который находится в юго-западной части палестинского анклава.

Удары израильской авиации по целям ХАМАС в Газе, по словам представителя израильской армии, были нанесены в ответ на запуск из анклава воздушных шаров, начиненных взрывчаткой.

Ранее из Каира прибыли самолеты с эвакуированными из сектора Газа россиянами.

11 мая на границах палестинского анклава произошла крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращали обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня. Однако 21 мая у мечетей на Храмовой горе снова произошли столкновения.