Пентагон намерен ускорить развертывание гиперзвукового оружия

Ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт заявил, что США собираются ускорить развертывание гиперзвукового оружия. Об этом сообщает National Defense.

По его словам, бюджет на 2022 год предусматривает приобретение новых систем, которые разрабатываются в большом количестве.

«Поэтому мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала», — добавил Уайт.

Ранее сообщалось, что США получат новую гиперзвуковую ракету. Новое гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия (LRHW) обладает дальностью эффективного поражения целей почти в 2800 километров. Испытания нового ракетного комплекса пройдут в 2023 году, это будет самоходная установка на грузовом шасси.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты провалили испытания гиперзвукового оружия.