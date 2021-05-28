Генерал ВСУ заявил, что Украина с 2007 года разрабатывает план войны с Россией

Генерал-майор вооруженных сил Украины Виктор Назаров заявил, что Киев с 2007 года разрабатывал план войны с Россией. Об этом он сказал в интервью украинскому СМИ.

По его словам, решение о подготовке такого плана было принято после речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года.

«Мы не ждали у моря погоды. <…> Разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией», — сказал генерал.

Он добавил, что украинская армия также готовилась начать столкновения на востоке Украины — в Донбассе, а также на Крымском полуострове.

Назаров утверждает, что воссоединение Крыма с Россией застало ВСУ врасплох.