Президент России Владимир Путин одобрил макет музея вооруженных сил, который планируется построить в парке «Патриот». Об это м пишет РИА «Новости».

Путин находится в Сочи, где он провел несколько совещаний по вопросам обороны. Отдельно политик встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Он доложил о проекте строительства музейного комплекса вооруженных сил в парке «Патриот».

«Какой макет красивый!» — сказал президент.

Министр, в свою очередь, рассказал, что музей будет построен в форме наложенных друг на друга звезд. Планируется, что на 150 тысяч квадратных метрах будут размещены 740 тысяч экспонатов.

Ранее Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады страны. По его словам, армия и флот также с высокой динамикой получают новейшие образцы оружия и военной техники. Президент добавил, что возможности ВМФ России расширились в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр».