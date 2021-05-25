Путин рассказал, как идут испытания комплексов С-500

Испытания зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» скоро закончатся, после этого они будут поставлены на вооружение российской армии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны в Сочи, передает РИА «Новости».

«В Воздушно-космических силах около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются», — сказал глава государства.

Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что российские Вооруженные силы рассчитывают получить первые комплексы С-500 в текущем году, серийная поставка начнется в 2025 году.

До этого командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников заявил, что первые С-500 «Прометей» могут поступить на вооружение Южного военного округа.