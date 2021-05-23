Минобороны сообщает о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов заявил о готовящихся в провинции Идлиб провокациях с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По имеющейся информации, боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», — сказал он.

Карпов добавил, что 23 мая боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* (запрещена в России) в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» доставили в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур шесть емкостей. Предположительно в них находится хлор.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявили, что возглавляемая США коалиция увеличила интенсивность перевозки военных грузов и перемещений техники на востоке Сирии. Российские военные также напомнили, что силы коалиции находятся на территории страны незаконно, их присутствие в Сирии «противоречит нормам международного права».