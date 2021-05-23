В США назвали «единственный способ» преодолеть конфликт ХАМАС и Израиля

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что двухгосударственное решение является единственным способом разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает телеканал ABC.

«В конце концов это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и единственный способ дать государство палестинцам, на что они имеют право», — сказал Блинкен.

Ранее правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем с 2.00 мск.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.