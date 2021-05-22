В России рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие

Американские космические аппараты X-37 способны нести до шести ядерных боеголовок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

По его словам, в 2010 году запустили первый такой аппарат, а сегодня их уже шесть — двух видов, больших и маленьких.

«Сейчас один находится год на орбите, два — четвертый и пятый — по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести», — уточнил Новиков во время форума «Новое знание».

К 2025 году Соединенные Штаты хотят вывести на орбиту еще два таких аппарата, увеличив их общее число до восьми. Как считает генеральный директор концерна, данный вызов является серьезным.

Марафон «Новое знание» начался в Москве 20 мая. Параллельно его проведут в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

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