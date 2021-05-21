Шойгу заявил о создании в России боевых роботов

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал про новые образцы вооружения и техники, среди которых роботы с искусственным интеллектом. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам министра, в России уже были разработаны боевые роботы с искусственным интеллектом, готовые воевать самостоятельно.

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — пояснил Шойгу.

Как отметил министр, подобные разработки можно назвать «оружием завтрашнего дня». Создание роботов нового поколения продолжается, заключил Шойгу во время марафона «Новое знание».

Ранее в Пскове заработал человекоподобный робот-библиотекарь. Передвигается он на колесной базе. Разработчики утверждают, что будут и дальше совершенствовать устройство: робот научится искать и выбирать книги по жанрам.