Байден пообещал Нетаньяху восстановить систему ПВО «Железный купол»

Президент США Джо Байден, комментируя в Белом доме ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что американская сторона помогут восстановить израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», передает РИА «Новости».

Глава государства рассказал, что данная тема обсуждалась в его недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы «Железный купол», чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем», — отметил Байден.

Американский лидер отметил, что он также выразил Нетаньяху благодарность «за его решение положить конец текущим боевым действиям», которые шли между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем, «за менее чем 11 дней».

Ранее израильское правительство одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем. В 02.00 21 мая по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

«Железный купол» — система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от четырех до 70 км. Разработана израильской компанией Rafael.