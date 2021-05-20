Израиль заявил египетскому посреднику о планах прекратить операцию в секторе Газа

Израиль оповестил египетского посредника о планах прекратить операцию в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Как уточняется, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «официально уведомило египетского посредника» о намерении прекращения военной кампании.

Палестина также выразила готовность к введению режима прекращения огня и прямым переговорам с Израилем, передает ТАСС.

«Конечно», — сказал палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, было написано официальное заявление, где подтверждалась договоренность о прекращении огня.

Посол напомнил о роли России в выработке путей урегулирования арабо-израильского конфликта.

«Мы в постоянном контакте с представительством России в Палестине и делаем все, чтобы решить эту проблему», — заключил дипломат.

Ранее на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, последовавшими после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

До этого Белый дом отговорил Израиль начинать наземную операцию в Газе.