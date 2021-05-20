Лавров заявил, что обсудил с Блинкеном планы США разместить свои войска в Польше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном планы Вашингтона разместить в Польше ротационные войска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД РФ напомнил, что Москва неоднократно комментировала проблемы, связанные с наращиванием военного присутствия у границ России. По его словам, он будет еще раз обсуждать этот вопрос с норвежским коллегой Ине Эриксен Сёрейде, а именно то, что в Норвегии, у которой никогда не настаивала на присутствии иностранных военных, хочет законодательно изменить этот момент.

Лавров отметил, что помимо вопросов, связанных с развертыванием иностранных войск в Норвегии, Прибалтике, остаются вопросы по тем обязательствам, которые были приняты между Россией и НАТО в 1997 году, — о том, что на территории новых членов альянса не будут на постоянной основе развертываться контингенты и вооружения НАТО.

Он подчеркнул, что развертывание дополнительных сил в Польше будет прямым нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО

Дипломат выразил надежду на то, что участники Североатлантического альянса понимают, что это не двусторонний вопрос, а он прямо затрагивает многосторонние обязательства блока перед Российской Федерацией.

Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном состоялись в ночь на 20 мая в исландском Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета, они продолжались около двух часов.

В ходе переговоров Лавров заверил Блинкена в готовности российской стороны к откровенному и взаимоуважительному диалогу с США. Впоследствии глава российской дипломатии заявил, что переговоры с американским коллегой были конструктивными. Блинкен, в свою очередь, сказал, что встретился с российским министром для «проверки» состоятельности идей США о дальнейших отношениях с Россией.