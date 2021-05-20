Израильские самолеты нанесли удары по складам оружия Хамас

Самолеты армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по складам оружия палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

Отмечается, что склады находились в домах заместителя командира бригады военно-воздушных сил ХАМАС в центральном лагере и в доме одного из боевиков в городе Хан-Юнис.

Ранее в армии обороны Израиля заявили о «нейтрализации» сети тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.