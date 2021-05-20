Момент крушения Як-130 в Белоруссии попал на видео
Момент крушения военного самолета Як-130 в белорусских Барановичах попал на видео. Соответствующие кадры распространило министерство обороны Белоруссии.
На видеоролике видно, как самолет резко падает рядом с жилыми домами. На месте моментально вспыхивает сильный огонь. Съемки производятся из окна автомобиля.
Ранее в военном ведомстве республики сообщили, что при крушении в Барановичах учебно-боевого самолета Як-130 погибли двое летчиков. Воздушное судно принадлежало Лидской штурмовой авиабазе.
«Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — сообщали в ведомстве.
Помимо пилотов в результате трагедии больше никто не погиб.