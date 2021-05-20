Axios: США просят Израиль скорее завершить операцию против сектора Газа

Американский госсекретарь Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, что Соединенные Штаты ожидают скорейшего завершения израильской военной операции против палестинских радикалов. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По данным источников, во время телефонных переговоров Блинкен уведомил израильского коллегу, что американская сторона блокирует инициативу Франции в Совете Безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и сектором Газа. При этом госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон «не может продолжать поддерживать Израиль публично и дипломатически».

Глава израильского МИДа в свою очередь сообщил Блинкену, что для завершения операции потребуется еще несколько дней.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.