Израильская армия ударила по домам трех лидеров ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по домам трех командиров радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны израильского государства в Twitter.

Отмечается, что лидеры радикалов использовали строения для военных целей, в том числе для обсуждения оперативных задач.

По данным пресс-службы израильской армии, за минувшие сутки военные нанесли удары по в общей сложности 12 домам командиров ХАМАС в секторе Газа.

Между тем сирены воздушной тревоги вновь слышны в городе Ашкелон у границы с Газой.

Ранее сообщалось, что армия Израиля сбила беспилотник у границы страны.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.