Белый дом одобрил продажу высокоточного оружия Израилю на $735 млн

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму $735 млн в следствие обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

Администрация лидера США призывает к немедленному прекращению огня, а также заявляет, что Израиль имеет право защищаться от палестинского движения ХАМАС.

Уточняется, что Конгресс был официально уведомлен о сделке 5 мая — до того, как ХАМАС начало наносить удары по израильской территории.

Ранее стало известно, что военно-морские и военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по субмарине радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, у берегов анклава.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.