Белый дом одобрил продажу высокоточного оружия Израилю на $735 млн

close
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю американского высокоточного оружия на сумму $735 млн в следствие обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники.

Администрация лидера США призывает к немедленному прекращению огня, а также заявляет, что Израиль имеет право защищаться от палестинского движения ХАМАС.

Уточняется, что Конгресс был официально уведомлен о сделке 5 мая — до того, как ХАМАС начало наносить удары по израильской территории.

Ранее стало известно, что военно-морские и военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по субмарине радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, у берегов анклава.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.