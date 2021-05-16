Палестинские радикалы выпустили более трех тысяч ракет по Израилю

Палестинское радикальное движение ХАМАС и организация «Исламский джихад» (организация запрещена в России) за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter.

По данным ЦАХАЛ, за последние семь дней из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 3100 ракет.

«Это самая высокая ежедневная интенсивность ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в своей истории. Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя», — указано в сообщении.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

МИД России выступил с осуждением применения силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призвал стороны прекратить конфронтацию. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.