Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит оперативное совещание с главами силовых ведомств страны, сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

На совещании присутствуют министр обороны страны, начальник штаба Армии обороны Израиля, а также главы разведки «Моссад», службы безопасности Израиля и Совета национальной безопасности.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.