В Газе заявили о разрушении здания министерства труда из-за удара израильских ВВС

Глава пресс-службы правительства палестинского анклава Саляма Мааруф заявил, что ВВС Израиля нанесли непоправимый ущерб зданию министерства труда в секторе Газа, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что израильские самолеты обстреляли здания в центре Газы сегодня утром.

«В результате обстрела здание министерства труда полностью разрушено», — сказал он.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, заявила, что их истребитель нанес удар по дому командира батальона ХАМАС Джабалия.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 170 человек, 1200 пострадали. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.