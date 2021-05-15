Жители Великобритании высмеяли рекламу американской армии

Подписчики британского издания Daily Mail раскритиковали «сверхполиткорректный» рекламный ролик, в котором демонстрировалась призывная кампания Соединенных Штатов. Причиной для негатива послужили кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада.

В анимационной рекламе американской армии рассказывались истории пяти призывников. Одной из главных героинь стала капрал Эмма Мэлоунлорд, воспитанная лесбийской парой. По сюжету девушка посещала гей-парад и свадьбу своих матерей. При этом Мэлоунлорд стала ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны.

Британские подписчики посчитали, что в данном видео есть признаки, указывающие на «закат США».

«Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой», — подчеркнул автор Bjerg.

По мнению пользователя lostandgoneforever, «русские выиграли, как и Китай».

«Нам нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики», — обращает внимание DAYZEE31.

Кроме того, Jules467 добавил, что делать упор на индивидуальности в вооруженных силах неприемлемо.

По утверждению Simple Jake, нормальные люди в будущем просто не захотят идти в армию и призыв провалится.

«Как ляпнут что-нибудь оскорбительное, и наша армия тут же захнычет», — отмечает автор Arhgentumm.

Некоторые читатели согласны, что на службе надо соблюдать дисциплину и все должно быть серьезно.

Ранее в США назвали уязвимое место армии страны.