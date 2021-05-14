Пашинян заявил о готовности Франции предоставить Армении военную помощь

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности Франции предоставить военную помощь республике в урегулировании проблемы на армяно-азербайджанской границе, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что накануне, 13 мая, провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как заявил глава армянского кабмина, позиция французского лидера «была однозначной».

По его словам, Франция в рамках мандата ООН в случае необходимости «готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса».

Ранее Пашинян написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил предоставить республике военную помощь из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.