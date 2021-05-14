Израиль и сектор Газа опровергли данные о наземном вторжении

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинские спецслужбы опровергают информацию о наземном вторжении в сектор Газа, передает британский телеканал Sky News — Arabia со ссылкой на источники.

«Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор», — заявил официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

Источник в спецслужбах Палестины также опроверг эту информацию.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее появилась информация, что армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа, однако официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что не может опровергнуть или подтвердить данные о наземном вторжении.