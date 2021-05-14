Израиль и сектор Газа опровергли данные о наземном вторжении

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинские спецслужбы опровергают информацию о наземном вторжении в сектор Газа, передает британский телеканал Sky News — Arabia со ссылкой на источники.

«Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор», — заявил официальный представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

Источник в спецслужбах Палестины также опроверг эту информацию.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее появилась информация, что армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа, однако официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что не может опровергнуть или подтвердить данные о наземном вторжении.