Sky News: армия Израиля обстреливает сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет артиллерийский огонь по сектору Газа, однако пока не вводит подразделения на территорию палестинского анклава, сообщает британский телеканал Sky News — Arabia.

По данным издания, ЦАХАЛ применяет фосфорные боеприпасы, а большинство районов сектора Газа остались без электричества.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что наземная операция в Газе будет длиться «сколько потребуется».