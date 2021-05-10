Командира полка МВД наградили «Героем России» за ликвидацию последней бандгруппы в Чечне

Командир полка специального назначения МВД по Чеченской Республике подполковник полиции Замид Чалаев был удостоен звания «Герой Российской Федерации» за руководство уничтожением последней организованной бандгруппы, которую возглавлял Аслан Бютукаев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Нет никаких сомнений, что Замид Чалаев по праву заслужил звание Героя России. Именно его слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили нам покончить с последней в Чеченской Республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым», — написал Кадыров.

По его словам, награждение Чалаева званием «Герой России» стало честью для всего народа Чечни и полка МВД, который возглавляет Чалаев.

«Соответствующий указ за номером 268 подписал Президент России Владимир Путин. Высокая награда присвоена Замиду Чалаеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Безусловно, это большая честь для всего чеченского народа и особенно для команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым!» — дополнил глава Чечни.

Ранее Глава ФСБ заявил об уничтожении лидеров всех бандгрупп на Северном Кавказе.