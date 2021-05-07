Турция получила от США письмо по поставкам F-35

Турция получала от Департамента обороны США письмо по поставкам истребителей пятого поколения F-35, после того как Турецкую республику официально исключили из числа участников программы создания и использования этой боевой техники, сообщает информационное агентство Anadolu.

«Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35», — заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Причиной исключения Турции из программы F-35 стала закупка российских систем ПВО С-400. Всего Турция, как участник программы, обязалась приобрести 100 самолетов F-35, и произвести более 1000 компонентов для них.

В июле 2019 года, из-за покупки у России ЗРК С-400, в отношениях между Турцией и США наступил кризис, Соединенные Штаты ранее ввели против Турции санкции.